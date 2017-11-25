Bugünkü YENİÇAĞ »

Ruhani'den Suriye'ye destek

»
Ruhani'den Suriye'ye destek
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile yaptığı telefon görüşmesinde İran'ın Suriye'ye terörle mücadelede destek vereceğini belirtti.

Suriyeli mevkidaşına "İran terörle mücadelede Suriye halkı ve Suriye hükümetinin yanında olacak" diyen Ruhani, ayrıca ‘Tahran'ın Suriye'nin kalkındırılmasına aktif olarak katılmaya hazır olduğunu' kaydetti.

Soçi'de Rusya ve Türkiye liderleriyle yaptığı görüşmeyi de yorumlayan Ruhani, "Rusya, İran ve Türkiye liderlerinin katılımıyla gerçekleşen Soçi zirvesi, gerekli zamanda atılmış iyi bir adım oldu. Tüm taraflar, şimdiki durumda Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nin yapılmasının, Suriye'nin istikrarı ve güvenliği için iyi bir adım olacağı konusunda uzlaşma sağladı" ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Ruhani'den Suriye'ye destekRuhani'den Suriye'ye destekAKP'li Bülent Turan'dan Reza Zarrab açıklamasıAKP'li Bülent Turan'dan Reza Zarrab açıklamasıCHP'li Özgür Özel'den seçim açıklamasıCHP'li Özgür Özel'den seçim açıklamasıErdoğan, Macron'la telefonda görüştüErdoğan, Macron'la telefonda görüştüMeral Akşener Mardin'deMeral Akşener Mardin'deBekir Bozdağ: İlahiyat mezunlarının haklarını yedirmeyizBekir Bozdağ: İlahiyat mezunlarının haklarını yedirmeyizEkonomi Bakanı Zeybekci: "Türkiye büyümede dünya birincisi olacak"Ekonomi Bakanı Zeybekci: "Türkiye büyümede dünya birincisi olacak"Okutan: "Telefon görüşmesinden başarı çıkarmak algı operasyonudur"Okutan: "Telefon görüşmesinden başarı çıkarmak algı operasyonudur"Kılıçdaroğlu: Tek adam rejiminin fragmanını yaşıyoruzKılıçdaroğlu: Tek adam rejiminin fragmanını yaşıyoruzMHP'den İYİ Parti'ye çok ağır sözlerMHP'den İYİ Parti'ye çok ağır sözler
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti