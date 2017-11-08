Ruhani'den Suudilere, ABD ve İsrail uyarısı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "ABD ve İsrail'i dost bellemek Suudilerin stratejik hatası" ifadelerini kullandı.

Ruhani'nin açıklamalarını İran'ın Tasnim haber ajansı duyurdu.

Ruhani Yemen'de Suudilerin öncülüğündeki Arap koalisyonla ve hükümet güçleriyle savaşan Şii Husi milislerinin Riyad'a yönelik füze saldırısının 'Suudi saldırganlığına' tepki olduğunu söyledi.

'ÖNCE SİZ BOMBARDIMANI DURDURUN'

İran Cumhurbaşkanı "Yemenliler ülkelerinin bombalanmasına nasıl tepki vermeli? Kendi silahlarını kullanmalarına izin yok mu? Önce siz bombardımanı durdurun ve Yemenlilerin aynısını yapıp yapmadığına bakın" dedi.

Ruhani, "Yemen, Irak, Suriye ve Suudi Arabistan'da gelişim ve refah istiyoruz. Dostluk, kardeşlik ve karşılıklı yardımlaşmadan başka yol yok. İran'ın dostunuz olmadığına inanıp, İsrail ve ABD'yi dost belliyorsanız stratejik ve analitik bir hata yapıyorsunuz demektir" ifadelerini kullandı.

'İRAN'IN GÜCÜNÜ BİLİYORSUNUZ'

İran Cumhurbaşkanı ayrıca Suudi Arabistan'ı İran'ın 'gücü' konusunda da uyardı.

Suudi Arabistan'ın İran'ın gücünü tehdit ederek hiçbir yere varamayacağını belirten Ruhani, "İslam Cumhuriyeti'nin (İran) gücünü ve yerini biliyorsunuz. İran halkı sizin onlara bir şey yapamayacağınız kadar güçlü. ABD ve müttefikleri bize karşı tüm kabiliyetlerini kullandı ama hiçbir yere varamadı" ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan Riyad'a atılan balistik füzeden dolayı Tahran'ı sorumlu tutmuş ve 'cevap hakkını saklı tuttuğunu' açıklamıştı. İran ise Husilere silah sağlamadıklarını, füzenin Husiler'e ait olduğunu savunmuştu.