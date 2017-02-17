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Rum lider Anastasiadis sigara içmek için dışarı çıkmış!

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Rum lider Anastasiadis sigara içmek için dışarı çıkmış!
Başbakan Yıldırım, Rum lider Anastasiadis'in kriz nedeniyle değil, sigara içmek için masadan ayrıldığını savundu.

Malta'da ortak basın toplantısında konuşan Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamaları şöyle:

"Özellikle Libya da, Suriye'de olduğu gibi Malta için Türkiye için önemli bir ülke. Bir irade ortaya çıkması hem göçmen sorununun çözümü hem de terörle mücadele açısından hayati öneme sahip. Bu konuda gayretlerimiz var. Bu gayretlerin sonuca odaklanması tabiatıyla önem arz ediyor.

Seçim zamanı ülkelerde popülizm yaygın bir uygulamadır. Bizim beklentimiz ve düşüncemiz seçim atmosferinin de ötesinde AB ve Türkiye ilişkilerinin sağlıklı bir biçimde değerlendirilmesidir."

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