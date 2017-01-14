Rum'un 'hedefi' değişmedi!

Kendi isteklerini dayatmaya çalışan Rumlar, Türk askerinin Kıbrıs’tan çekilmesini ve Türkiye’nin garantörlüğünün sonbulmasını istiyor. Rumlar güç paylaşımında daaç gözlü davranıyor.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Eide’nin arabuluculuğunda İsviçre’nin Cenevre kentinde Kıbrıs Türk ve Rum tarafı buluşarak sorunun çözümü için masaya oturdu. Görüşmelerde, Rum tarafı yine “Enosis” (Kıbrıs’ın Yunanistan’a bağlanması) özlemiyle Türk tarafına kendi isteklerini dayatmaya çalıştı. Buluşan taraflar,müzakerelerin ilk gününde “Mülkiyet” ve “Yönetim ve Güç Paylaşımı” konularınıgörüştü. Taraflar ikinci gün “Yönetim-Güç Paylaşımı”, “Avrupa Birliği” ve “Ekonomi” başlıklarını masaya yatırdı. Cenevre’deki müzakerelerin son gününde de taraflar haritalarını sundu. Haritalar, iki tarafın harita uzmanlarının kontrollerinin ardından BM’nin çelik kasasına alınarak kilitlendi. Rum tarafı, Türk askerinin Kıbrıs’tan çekilmesini ve Türkiye’nin garantörlüğünün son bulmasını istiyor.



TOPRAK TAVİZLERİ



Rumların talepleri doğrultusunda, Güzelyurt’un çok büyük bir bölümü gidiyor. Ara bölge, Kapalı Maraş veriliyor. Kıbrıs’ın en stratejik yeri, en önemli noktası gerdanlığı Dipkarpaz federal bölge adı altında KKTC’nin mutlak egemenliğinden alınıyor ve federal yönetime yani Rumların ağırlıkta olduğu yönetime devredileceği öne sürülüyor.

ERDOĞAN'IN SÖZLERİ

Kıbrıs müzakereleri konusunda Tayyip Erdoğan şöyle konuştu: “Annan Planı’nın artık geçerliliği yok. Bire dört, yani bir dönem KKTC başkanlık yapacak, 4 dönem Rumlar başkanlık yapacak, böyle bir şey de olamaz. 1’e 2, bir dönem KKTC liderliği alacak, iki dönem Rumlar yönetimi alacak. Adil olan budur. Adil barış istiyorsak ölçüsü budur. Bunun dışında bizden kimse bir şey beklemesin dedik, bunu yetkililerine söyledik.”

YATIŞTIRMA ÇABASI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “KKTC’nin ve Türkiye’nin bu konudaki tutumu aynıdır. Yani Türkiye’nin garantörlüğü devam eder, adada da Türk askerinin mevcudiyeti devam eder. Bu Kıbrıs Türk halkının vazgeçilmez talebidir” dedi. Çavuşoğlu, teknik konuları konuşmak üzere 18 Ocak’ta uzmanların, daha sonra bakanların bir araya geleceğini, sonuç çıkması halinde de başbakanları davet edeceklerini söyledi. Çavuşoğlu, müzakerelerin ucu açık süreç olmaması gerektiğini vurguladı.