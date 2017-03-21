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Rus askeri Afrin'e böyle geldi

Rus askeri Afrin'e böyle geldi
Rusya YPG'ye destek verdiği haberlerini yalanlamıştı. Rus askerlerinin, PKK'nın Suriye kolu YPG'nin kontrolündeki Afrin'e ulaştığını gösterdiğini iddia ettiği görüntüler ortaya çıktı.
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