Bugünkü YENİÇAĞ »

Rus askeri Afrin'e böyle geldi

»
Rus askeri Afrin'e böyle geldi
Rusya YPG'ye destek verdiği haberlerini yalanlamıştı. Rus askerlerinin, PKK'nın Suriye kolu YPG'nin kontrolündeki Afrin'e ulaştığını gösterdiğini iddia ettiği görüntüler ortaya çıktı.

Reuters haber ajansı dün, Rusya'nın YPG ile vardığı bir anlaşma doğrultusunda Afrin'de üs kuracağını iddia etmişti. 

Fakat Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'de yeni bir üs kurmayı planlamadıklarını, Afrin yakınlarında YPG ile Türkiye kontrolündeki Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) karşı karşıya geldiği bölgede, Rusya'nın Suriye'deki ateşkesi izleme merkezi bir şubesini açacaklarını duyurmuştu.

Rusya'nın Suriye'deki ateşkesi izleme merkezinden askerlerin Rus bayraklar ile askeri araçlarla Afrine ilerlediği görülüyor. Ancak şu ana kadar bu görüntüler için resmi bir doğrulama gelmedi.

İlgili Haberler
Rusya'dan "PYD ile anlaştılar" iddiasına yalanlama
Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Rus askeri Afrin'e böyle geldiRus askeri Afrin'e böyle geldiABD yasağı kesinleşti; Türkiye de varABD yasağı kesinleşti; Türkiye de varTürkmenlerden Peşmerge başına cevap gecikmedi!Türkmenlerden Peşmerge başına cevap gecikmedi!BM'yi karıştıran İsrail raporuBM'yi karıştıran İsrail raporuTürkiye kahve anlaşmasından çekildiTürkiye kahve anlaşmasından çekildiABD'den Türkiye dahil 8 ülkeye yasak!ABD'den Türkiye dahil 8 ülkeye yasak!Rusya'dan "PYD ile anlaştılar" iddiasına yalanlamaRusya'dan "PYD ile anlaştılar" iddiasına yalanlamaFBI, Trump hakkında soruşturma başlattıFBI, Trump hakkında soruşturma başlattıDavid Rockefeller hayatını kaybettiDavid Rockefeller hayatını kaybetti44 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü44 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti