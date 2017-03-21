Rus askeri Afrin'e böyle geldi

Rusya YPG'ye destek verdiği haberlerini yalanlamıştı. Rus askerlerinin, PKK'nın Suriye kolu YPG'nin kontrolündeki Afrin'e ulaştığını gösterdiğini iddia ettiği görüntüler ortaya çıktı.

Reuters haber ajansı dün, Rusya'nın YPG ile vardığı bir anlaşma doğrultusunda Afrin'de üs kuracağını iddia etmişti.

Fakat Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'de yeni bir üs kurmayı planlamadıklarını, Afrin yakınlarında YPG ile Türkiye kontrolündeki Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) karşı karşıya geldiği bölgede, Rusya'nın Suriye'deki ateşkesi izleme merkezi bir şubesini açacaklarını duyurmuştu.

Rusya'nın Suriye'deki ateşkesi izleme merkezinden askerlerin Rus bayraklar ile askeri araçlarla Afrine ilerlediği görülüyor. Ancak şu ana kadar bu görüntüler için resmi bir doğrulama gelmedi.