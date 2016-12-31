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Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'nda

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Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'nda
Rus donanmasına ait, "158" borda numaralı "Caesar Kunikov" isimli gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

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