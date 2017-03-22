Rus askeri YPG'lilerle birlikte poz verdi

Suriye'nin Afrin kentinde üs kuracakları tartışmaları süren Rus askerleri Halep'te yapılan nevruz kutlamalarına katılarak, PKK'nın Suriye uzantısı YPG ile objektiflere poz verdi. Rus komutanın koluna YPG arması takması ise dikkatlerden kaçmadı.

Rusya'nın, Afrinde üs kuracağı iddialarına yalanlama getirmesinin ardınan rus askerinin zırhlı araçlarla Afrin'e girdiğini görüntüleri ortaya çıkmıştı.

Rus askerinin bu kez de YPG'li teröristlerle Halep'teki nevruz kutlamalarına katıldığına dair görüntüler ortaya çıktı. Bölgedeki Rus askerlerinin komatanı olan Tümgeneral Andrey Volkov ise kutlamalar sırasında koluna YPG arması takması dikkatlerden kaçmazken akıllara ABD ile yaşnan 'arma krizi'ni getirdi.

Suriye'nin Afrin kentinde üs kuracaklarına ilişkin YPG'nin ortaya attığı iddiayı Rusya reddederken, Suriye'deki Kürt sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında Rus askerlerinin Halep'te yapılan nevruz kutlamalarına katıldığını gösteren fotoğraflar yayınlandı. Fotoğraflarda Rus askerlerinin Halep'teki nevruz kutlamalarına katılıp ellerinde YPG ve YPJ'nin flamaları ile poz verdikleri görüldü. Yine kutlamalar sırasında bölgede bulunan Rus birliğinin komutanı Tümgeneral Andrey Lovkov'un ise koluna YPG arması taktığı görüldü.