Bugünkü YENİÇAĞ »

Rus askeri YPG'lilerle birlikte poz verdi

»
Rus askeri YPG'lilerle birlikte poz verdi
Suriye'nin Afrin kentinde üs kuracakları tartışmaları süren Rus askerleri Halep'te yapılan nevruz kutlamalarına katılarak, PKK'nın Suriye uzantısı YPG ile objektiflere poz verdi. Rus komutanın koluna YPG arması takması ise dikkatlerden kaçmadı.

Rusya'nın, Afrinde üs kuracağı iddialarına yalanlama getirmesinin ardınan rus askerinin zırhlı araçlarla Afrin'e girdiğini görüntüleri ortaya çıkmıştı. 

Rus askerinin bu kez de YPG'li teröristlerle Halep'teki nevruz kutlamalarına katıldığına dair görüntüler ortaya çıktı.  Bölgedeki Rus askerlerinin komatanı olan Tümgeneral Andrey Volkov ise kutlamalar sırasında koluna YPG arması takması dikkatlerden kaçmazken akıllara ABD ile yaşnan 'arma krizi'ni getirdi.

Suriye'nin Afrin kentinde üs kuracaklarına ilişkin YPG'nin ortaya attığı iddiayı Rusya reddederken, Suriye'deki Kürt sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında Rus askerlerinin Halep'te yapılan nevruz kutlamalarına katıldığını gösteren fotoğraflar yayınlandı. Fotoğraflarda Rus askerlerinin Halep'teki nevruz kutlamalarına katılıp ellerinde YPG ve YPJ'nin flamaları ile poz verdikleri görüldü. Yine kutlamalar sırasında bölgede bulunan Rus birliğinin komutanı Tümgeneral Andrey Lovkov'un ise koluna YPG arması taktığı görüldü.

İlgili Haberler
Rus askeri Afrin'e böyle geldiRusya'dan "PYD ile anlaştılar" iddiasına yalanlama
Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 1
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Günün Karikatürü
    Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
    ÇOK OKUNANLAR
    Rus askeri YPG'lilerle birlikte poz verdiRus askeri YPG'lilerle birlikte poz verdiRusya'dan, Türkiye'ye suçlamaRusya'dan, Türkiye'ye suçlamaBulgarlar sınır kapısına dayandı!Bulgarlar sınır kapısına dayandı!Almanya: 16 Nisan'da iç çatışma çıkabilirAlmanya: 16 Nisan'da iç çatışma çıkabilirEsad ile selfie çekildi, ortalığı karıştırdı!Esad ile selfie çekildi, ortalığı karıştırdı!Üyelik Türkiye için giderek gerçek dışı hâle geliyorÜyelik Türkiye için giderek gerçek dışı hâle geliyorRus askeri Afrin'e böyle geldiRus askeri Afrin'e böyle geldiABD yasağı kesinleşti; Türkiye de varABD yasağı kesinleşti; Türkiye de varTürkmenlerden Peşmerge başına cevap gecikmedi!Türkmenlerden Peşmerge başına cevap gecikmedi!BM'yi karıştıran İsrail raporuBM'yi karıştıran İsrail raporu
    SON HABERLER
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016
    Yeni Çağ Gazetesi
    İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel: (0212) 452 40 40
    Faks: (0212) 452 40 58

    Günün Öne Çıkan Haberleri

    Haber Scripti