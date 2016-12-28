Suriye'deki Rus Büyükelçiliği'ne saldırı düzenlendi.

Şam’da Rusya Büyükelçiliği’ne havan mermisi isabet etti. Açıklama, Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapıldı.

Havan topu mermilerinden birinin büyükelçilik avlusuna, diğerinin ise binanın yakınına düştüğü belirtildi.

RUSYA’DAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan ilk açıklamada, ”Ülkedeki barış anlaşmasını raydan çıkarmak için yapılan bir provokasyon” ifadeleri yer aldı.