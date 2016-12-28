Bugünkü YENİÇAĞ »

Rus Büyükelçiliği'ne saldırı!

»
Rus Büyükelçiliği'ne saldırı!
Suriye'deki Rus Büyükelçiliği'ne saldırı düzenlendi.

Şam’da Rusya Büyükelçiliği’ne havan mermisi isabet etti. Açıklama, Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapıldı.

Havan topu mermilerinden birinin büyükelçilik avlusuna, diğerinin ise binanın yakınına düştüğü belirtildi.

RUSYA’DAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan ilk açıklamada, ”Ülkedeki barış anlaşmasını raydan çıkarmak için yapılan bir provokasyon” ifadeleri yer aldı.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Rus Büyükelçiliği'ne saldırı!Rus Büyükelçiliği'ne saldırı!"IŞİD, kerkük'e saldıracak""IŞİD, kerkük'e saldıracak"Rus uçağının karakutusu bulunduRus uçağının karakutusu bulundu"Japon halkı bu konuda yeminlidir!""Japon halkı bu konuda yeminlidir!"ABD’den Erdoğan’a ‘IŞİD’ yanıtıABD’den Erdoğan’a ‘IŞİD’ yanıtıRusya'da bir şok dahaRusya'da bir şok dahaRomanya'da Türk düşmanlığı!Romanya'da Türk düşmanlığı!Suriye'de jetlerimiz neden havalanamıyor?Suriye'de jetlerimiz neden havalanamıyor?Düşen Rus uçağından haber varDüşen Rus uçağından haber var44 bin kişi Halep'ten tahliye edildi44 bin kişi Halep'ten tahliye edildi
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti