Rus Jetleri Rakka’dan ayrılan IŞİD konvoyunu vurdu

Olası Rakka operasyonu konuşulurken IŞİD, Rakka’dan güneye, Palmira bölgesine çekilmeye başladı.Rusya Savunma Bakanlığı ise jetlerinin IŞİD konvoyunu vurduğunu açıkladı. Hava saldırısının görüntülerini paylaştı.

Rus jetleri, Suriye’nin Rakka kentinden, güneydeki Palmira bölgesine kaçmaya çalışan IŞİD konvoyunu vurdu.

Hava saldırısına ilişkin açıklama Rusya Savunma Bakanlığı’ndan geldi.

Ağır silahlarla birlikte onlarca teröristin bulunduğu konvoyun vurulması sonucu 80 IŞİD teröristinin öldürüldüğü açıklandı.

O hava saldırısının görüntüleri de basınla paylaşıldı.

Yapılan hava saldırısında IŞİD’e ait 36 araç da imha edildi. İmha edilen araçlar arasında 8 yakıt tankeri ile havan, makineli tüfek ve teröristlerin yer aldığı 17 kamyonet de bulunuyor.

Rus Savunma Bakanlığı, IŞİD’li teröristlerin Suriye’nin diğer noktalarına geçebilmek için güneydeki koridorları kullandığını, teröristlerin Hama ve Humus’a ulaşmalarını engellemek için her türlü çabayı göstereceklerini ifade etti...Bakanlık, Rakka kentinden Humus ve Hama kırsallarına çıkmaya çalışan IŞİD teröristlerini yakından takip ettiğine dikkat çekerek, çıkacak teröristlerin derhal imha edileceklerini belirtti.

Rus Hava Kuvvetleri, son bir hafta içinde IŞİD’in Rakka’dan çıkması çabalarını iki kez engellemiş, 25 Mayıs tarihinde de Rakka kentinden Tedmur’a hareket eden IŞİD’in büyük bir konvoyunu imha etmişti.