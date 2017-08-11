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Rus ordusu teyakkuza geçti

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Rus ordusu teyakkuza geçti
Rusya Federasyon Konseyi Savunma Komitesi Başkanı Viktor Ozerov, Kuzey Kore'nin son füze denemeleri sonrasında bölgedeki gerilimin tırmanması nedeniyle Rus ordusunun teyakkuza geçirdiğini söyledi.

Sputnik'in haberine göre Ozerov, "Şu anda Kuzey Kore ve çevresinde yaşananların endişelenmemize ve topraklarımızı korumak için ilave önlemler almamız gerektiğini anlamamıza yol açmaması imkansız. Uzak Doğu Bölgesi'ndeki hava savunma ve hava uzay kuvvetleri teyakkuza geçti" dedi.

Uzak Doğu Bölgesi'ndeki hava sistemlerinin teyakkuza geçirildiğinin altını çizen Rus senatör, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kuzey Kore ve çevresinde yaşanan tüm gelişmeleri takip ediyoruz. Kuzey Kore'ye ait füzelerin fırlatılabileceği bölgelere daha fazla dikkat ediyoruz."

Kuzey Kore resmi haber ajansına konuşan bir askeri yetkili de, Guam'daki ABD üslerini hedef alacak ve Hwasong-12 balistik füzelerinin kullanılacağı bir saldırının üzerinde durduklarını açıklamıştı.

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