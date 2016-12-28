Bugünkü YENİÇAĞ »

Rus uçağının karakutusu bulundu

»
Rus uçağının karakutusu bulundu
Karadeniz’e düşen Rus uçağının dün bulunan karakutusundan pilotların konuşmaları çıktı. Kokpitteki son konuşmada "Kaptanım, düşüyoruz" sözleri duyuluyor.

Arama çalışmalarında şimdiye kadar 15 kişinin cansız bedenine ve uçağa ait 156 parçaya ulaşıldı. Çalışmalar sırasında dün karakutulardan birine ulaşılmıştı.

İngiliz Daily Mail gazetesinin Rus basınından aktardığı habere göre, karakutu incelemesinde uçaktaki son konuşmaların kaydı ortaya çıktı.

İŞTE SON KONUŞMALAR

Kayıtlardan pilotların uçağı kontrol etmekte zorlandığı anlaşılıyor. Pilot Roman Volkov ile yardımcı pilot arasında geçen konuşmalarda, “İniş takımları kapalı kaptanım” sözünden sonra alarm sinyali verildiği duyuluyor.

Sonrasında ise “Kanatlar, kahretsin. Neler oluyor” denildiği ve sonrasında pilotlardan biri “Altimetre” diye bağırıyor.

Yere çok yaklaşan uçaktaki alarm sinyali sesi yükselirken, yardımcı pilotun “Kaptanım, düşüyoruz” dediği duyuluyor ve bu noktadan sonra kayıt sessizleşiyor.

Kızıl Ordu Korosu mensupları, gazeteciler ve askerleri Suriye'nin Lazkiye kentindeki Rus üssüne götürmek üzere havalanan Tu-154 tipi uçağın taşıdığı 92 kişiden kurtulan olmadı.

Rusya Ulaştırma Bakanı, 92 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasında terör saldırısı değil, teknik arıza ya da insan hatası üzerinde durduklarını açıklamıştı.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
"IŞİD, kerkük'e saldıracak""IŞİD, kerkük'e saldıracak"Rus uçağının karakutusu bulunduRus uçağının karakutusu bulundu"Japon halkı bu konuda yeminlidir!""Japon halkı bu konuda yeminlidir!"ABD’den Erdoğan’a ‘IŞİD’ yanıtıABD’den Erdoğan’a ‘IŞİD’ yanıtıRusya'da bir şok dahaRusya'da bir şok dahaRomanya'da Türk düşmanlığı!Romanya'da Türk düşmanlığı!Suriye'de jetlerimiz neden havalanamıyor?Suriye'de jetlerimiz neden havalanamıyor?Düşen Rus uçağından haber varDüşen Rus uçağından haber var44 bin kişi Halep'ten tahliye edildi44 bin kişi Halep'ten tahliye edildiRusya'da bomba paniğiRusya'da bomba paniği
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti