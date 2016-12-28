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"Rusça imam hatip açalım"

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"Rusça imam hatip açalım"
Samsun Valisi İbrahim Şahin, Rusya ile ilişkileri ticarete dökmek için Rusça eğitim veren imam hatip lisesi kurulması projesini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilettiğini söyledi. Vali Şahin, projenin Erdoğan'ın ilgisini çektiğini kaydetti.

Samsun'da Arapça ve İngilizce temelli eğitim veren proje imam hatip lisesi olduğunu belirten Samsun Valisi İbrahim Şahin, Rusya ile ilişkileri geliştirmek için yapımı bittiğinde Rusça temelli eğitim veren imam hatip lisesi açacaklarını belirtti. Vali Şahin, projeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlattığını ve ilgiyle karşılandığını ifade etti.

Samsun Valisi İbrahim Şahin, Samsun'daki sivil toplum kuruluşları ve iş adamlarının olduğu kahvaltıda belediyeye ait bir kafede bir araya geldi. 

Rusya ile ticaretin önemine vurgu yapan Vali Şahin, "İlişkilerimizi ticarete dökmemiz gerekiyor" dedi. Bunun yolunun Rusça eğitim veren imam hatip lisesi olduğunu vurgulayan Vali Şahin konu ile ilgili şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Samsun’a geldiklerinde kendilerine bizim Arapça ve İngilizce temelli eğitim yapan bir proje imam hatip lisemiz var. Ayrıca Canik’te (ilçesinde) yapılan büyük bir imam hatip kampüsümüz var orası da Arapça ve İngilizce temelli eğitim yapıyor.

Canik’te yapılan imam hatip lisesini de Rusça temelli eğitim yapalım dedim ve çok ilgisini çekmişti. İnşallah oranın yapımı bittiğinde de Rusça dilli bir okula dönüştürebilirsek hem çocuklarımız Rusça öğrenir, hem Rusya Federasyonu’ndan buraya yavrularımızı alırız ve karşılıklı iletişim kurarız.

Bizim bunu mutlak süratle sağlamamız gerekmektedir. Bizim Rusya ile ilişkilerimizi ticarete dökmemiz gerekiyor. Bizim ülkemizden oraya neler satabiliriz, onlardan biz ne alabiliriz, başka ülkelerle nasıl bir sinerji oluştururuz bunlara çalışacak ve en kısa zamanda adım atmamız gerekiyor. Çünkü mutlak suretle üretmek durumundayız, üretemezsek mesafe alma kabiliyetimiz olmaz sadece sömürge ülkesi oluruz. Onun için biz yeni arayışlar içerinde olacağız."

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