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Ruşen Çakır: Erdoğan-Kılıçdaroğlu kavgası Meral Akşener'e yarayabilir
Ruşen Çakır: Erdoğan-Kılıçdaroğlu kavgası Meral Akşener'e yarayabilir
Gazeteci Ruşen Çakır, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan arasında yaşanan krizin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yarayabileceğini söyledi.
28 Kasım 2017 Salı 20:54
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