Ruslardan Türk işadamlarına 'ince arama' eziyeti!

Rusya’nın başkenti Moskova’da yarın başlayacak olan uluslar arası moda ve deri fuarına Türkiye’den giden firmaların 10 saate yakın bir süredir gümrükte bekletildiği öğrenildi.

Moskova’da yarın kapılarını açacak fuar Türkiye deri sektörünün de yıl boyunca beklediği etkinliklerden biri. Türkiye firmaları bir yıl boyunca hazırladıkları koleksiyonları yarınki fuarda sergilemeyi planlıyor.



Fuara katılmak üzere Türkiye’den giden 60 firmanın yetkilisi dünden beri Moskova’ya girmek için bekliyor.

Anılan isimler arasında yer alan Türkiye Deri Vakfı Başkanı Kıyasettin Temuçin, “2015 yılındaki uçak faciası sonrası iki yıl bu fuara biz katılmamıştık. Bu yıl yeniden katılma kararı aldık. Dün bir grup geldi ikinci grup da bugün Moskova’ya geldi. Ancak, tüm mallar tek tek açılıp bakılıyor. Biz getirdiğimiz ürünlerin görsellerini zaten elektronik ortamda da bulunduruyoruz; bunlara bakılsa 5-10 dakika içinde iş çözülür.

Ancak tüm valizler tek tek açılıyor. Bu da her bir firmanın işinin saatler sürmesi demek. Başka ülke yetkilileri de geliyor ve onlar 5 dakika içinde geçiyor. Belli ki, gelmemizi istemiyorlar. Yoksa bu durumun başka bir izahı olamaz. Fuar yarı açılıyor. Bizim buradan çıkmamız yarın sabahı bulur. Saatlerdir bekliyoruz tam bir eziyet” bu yaşadığımız dedi.



