Bugünkü YENİÇAĞ »

Ruslardan Türk işadamlarına 'ince arama' eziyeti!

»
Ruslardan Türk işadamlarına 'ince arama' eziyeti!
Rusya’nın başkenti Moskova’da yarın başlayacak olan uluslar arası moda ve deri fuarına Türkiye’den giden firmaların 10 saate yakın bir süredir gümrükte bekletildiği öğrenildi.

Moskova’da yarın kapılarını açacak fuar Türkiye deri sektörünün de yıl boyunca beklediği etkinliklerden biri. Türkiye firmaları bir yıl boyunca hazırladıkları koleksiyonları yarınki fuarda sergilemeyi planlıyor.


Fuara katılmak üzere Türkiye’den giden 60 firmanın yetkilisi dünden beri Moskova’ya girmek için bekliyor.

Anılan isimler arasında yer alan Türkiye Deri Vakfı Başkanı Kıyasettin Temuçin, “2015 yılındaki uçak faciası sonrası iki yıl bu fuara biz katılmamıştık. Bu yıl yeniden katılma kararı aldık. Dün bir grup geldi ikinci grup da bugün Moskova’ya geldi. Ancak, tüm mallar tek tek açılıp bakılıyor. Biz getirdiğimiz ürünlerin görsellerini zaten elektronik ortamda da bulunduruyoruz; bunlara bakılsa 5-10 dakika içinde iş çözülür.

Ancak tüm valizler tek tek açılıyor. Bu da her bir firmanın işinin saatler sürmesi demek. Başka ülke yetkilileri de geliyor ve onlar 5 dakika içinde geçiyor. Belli ki, gelmemizi istemiyorlar. Yoksa bu durumun başka bir izahı olamaz. Fuar yarı açılıyor. Bizim buradan çıkmamız yarın sabahı bulur. Saatlerdir bekliyoruz tam bir eziyet” bu yaşadığımız dedi.

t2-016.jpg

  • Yorumlar 6
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Günün Karikatürü
    Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
    ÇOK OKUNANLAR
    ABD bütün uçuşlara laptop yasağı uygulayabilirABD bütün uçuşlara laptop yasağı uygulayabilirABD’de saldırı: 8 ölüABD’de saldırı: 8 ölüRuslardan Türk işadamlarına 'ince arama' eziyeti!Ruslardan Türk işadamlarına 'ince arama' eziyeti!İki dünya devi karşı karşıya!İki dünya devi karşı karşıya!Çin'den G7'ye tepki!Çin'den G7'ye tepki!Manchester bombacısının saldırı gecesine ait fotoğrafı yayınlandıManchester bombacısının saldırı gecesine ait fotoğrafı yayınlandıTrump liderleri karşısına aldıTrump liderleri karşısına aldıWilders'e Almanya'dan engelWilders'e Almanya'dan engelSiber kabus geri mi döndü?Siber kabus geri mi döndü?Önce yolcuyu ısırdı sonra uçaktan atladıÖnce yolcuyu ısırdı sonra uçaktan atladı
    SON HABERLER
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016
    Yeni Çağ Gazetesi
    İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel: (0212) 452 40 40
    Faks: (0212) 452 40 58

    Günün Öne Çıkan Haberleri

    Haber Scripti