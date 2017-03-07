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'Rüşvet' soruşturmasında 13 yakalama kararı

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'Rüşvet' soruşturmasında 13 yakalama kararı
İstanbul Adliyesinde faaliyet gösteren 14 ayrı icra müdürlüğünün çalışanlarına yönelik "rüşvet" soruşturmasında savcılığın, bazı şüphelilerin serbest bırakılmasına yönelik itirazını kabul eden hakimlik, 13 kişiyle ilgili yakalama kararı çıkardı.

Cumhurbaşkanlığı Halkla İlişkiler Başkanlığının ihbarı üzerine, İstanbul Adliyesinde faaliyet gösteren 14 ayrı icra müdürlüğünün çalışanlarına yönelik "rüşvet" soruşturmasında savcılığın, bazı şüphelilerin serbest bırakılmasına yönelik itirazını kabul eden hakimlik, 13 kişiyle ilgili yakalama kararı çıkardı.

19 KİŞİYE TUTUKLAMA KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce tutuklama istemiyle nöbetçi İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 13 şüphelinin serbest bırakılmasına savcılık itiraz etti.

İtirazı değerlendiren İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği, aralarında icra müdür yardımcılarının da bulunduğu 13 şüpheli hakkında, "rüşvet almak ve vermek" suçlarından yakalama emri düzenlenmesine karar verdi.

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