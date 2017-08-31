Rusya: ABD’nin düşmanca adımlarını karşılıksız bırakamayız

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD’nin Rusya’ya karşı düşmanca adımlarından üzüntü duyduklarını ve bu adımları karşılıksız bırakamayacaklarını söyledi.

Gazetecilere konuşan Peskov "ABD'li meslektaşlarımızın yapıcı olmaktan çok uzakta olan tavırlarından üzüntü duyuyoruz ve elbette bize yönelik dostane olmayan, hatta bazen düşmanca olan adımları karşılıksız bırakamayız" dedi.

Peskov "Genel olarak ABD ile iyi ilişkilerden yanayız. İlişkilerin böyle olmasının uluslararası istikrar ve huzur, küresel ve bölgesel krizlerin çözümü için teşvik edilmesi gerektiğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.