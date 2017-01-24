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‘Rusya, ABD’ye füze saldırısı gerçekleştirecek’

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‘Rusya, ABD’ye füze saldırısı gerçekleştirecek’
New York Times gazetesinin '@NYTvideo' isimli Twitter sayfası hackerlar tarafından ele geçirildi. Hesabı ele geçiren hackerlar, Rusya'nın ABD'ye füze saldırısı yapacağıyla ilgili bir paylaşımda bulundu.

Sputnik’in haberine göre gazetenin @NYTvideo hesabından dün paylaşılan bir mesaj, Washington'ın korkularını ‘gerçeğe dönüştürdü.' Sabah saatlerinde hackerların eline geçtiği düşünülen hesaptan “SON DAKİKA: Vladimir Putin'in Rusya'nın ABD'ye füze saldırısı gerçekleştireceği yönünde bilgi sızdı” ifadeleri paylaşıldı. Mesaj daha sonra sabah 10.00 sularında da silindi.

Aynı hesaptan daha sonra yapılan açıklamada ise “Bu hesaptan daha önce bizim iznimiz dışında atılan tweetleri sildik. Konuyla ilgili inceleme gerçekleştiriyoruz” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan geçen ay ABD'li şarkıcı Britney Spears ve Bob Dylan'ın hesaplarını hackleyerek, şarkıcıların öldüğü yönünde tweet atan OurMine isimli hacker grubu NY TIMES'A bir mesaj gönderdi. OurMine'dan gönderilen mesajda “OurMine'dan @nytvideo'ya mesaj: Sorunu nasıl düzeltebileceğinizi öğrenmek için bizle irtibat kurun” denildi.

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