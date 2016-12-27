Bugünkü YENİÇAĞ »

Rusya, ABD’ye meydan okudu

»
Rusya, ABD’ye meydan okudu
Beyaz Saray’ın Suriye’deki muhaliflere uçaksavar füzesi verme kararına tepki gösteren Moskova yönetimi bunun uçaklar ve askerler için tehdit olduğunu vurguladı.

ABD Başkanı Barack Obama’nın muhaliflere uçaksavar füzesi adımının ardından, Suriye’deki muhaliflere silah tedariği hamlesini düşmanca bulduğunu duyuran Moskova yönetimi, eylemin Rus savaş uçakları ve ordu mensupları için doğrudan bir tehdit olduğunu açıkladı. Kremlin yönetimi, söz konusu açıklamayla Washington’ın Suriyeli muhaliflere silah tedariğindeki kısıtlamaları kolaylaştırma kararını hedef alıyor. ABD Başkanı Barack Obama, Savunma Bakanlığının (Pentagon) 619 milyar dolarlık 2017 bütçesini onaylamıştı. Tasarıya sonradan eklenen bir madde, belli koşullara bağlı olmak kaydıyla Suriye’deki muhaliflere omuzdan atılan “taşınabilir hava savunma füzeleri” (MaNPaD) verilmesinin önünü açmıştı. “Suriye’deki muhalifler” den kastın kimler olduğuna ilişkin tartışmalar, PYD/YPG’nin de ileride bu kapsama girip girmeyeceği noktasında kilitlenmişti. ancak uzmanlar, ABD’nin “Suriye’deki kara gücüm” diye nitelediği PYD/YPG’ye bu füzelerden vereceğine kesin gözle baktıklarını açıklamıştı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, ABD’nin Suriye’deki bazı oluşumlara askeri teçhizat vermesine imkan tanıyan yetkinin Kongre tarafından onaylanması ile ilgili, ABD tarafına gerekli uyarıların yapıldığını belirtmişti.

ŞAM'IN DESTEKÇİSİ

Suriye’deki Şam rejiminin en önemli koruyucusu Rusya, verdiği destekle iç savaşın en önemli kenti Halep’ten muhaliflerin çıkarılmasını sağlamıştı. Elindeki tek uçak gemisi de dahil birçok savaş gemisini Suriye Lazkiye’deki üsse gönderen Moskova, ayrıca S-300 füze sistemini de geçtiğimiz aylarda bölgeye konuşlandırdı. Geçen hafta Moskova’da buluşan Türkiye, Rusya ve İran dışişleri bakanları, Suriye’de kalıcı ateşkes için mutabakata varmıştı. Suriye’deki iç savaş, altıncı yılına girmek üzere ve barış uzakta.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Diyarbakır'da sokağa çıkma yasağıDiyarbakır'da sokağa çıkma yasağıÜsküdar-Kabataş arasına denizden yaya yoluÜsküdar-Kabataş arasına denizden yaya yoluRusya, ABD’ye meydan okuduRusya, ABD’ye meydan okuduUlusal Gazete ManşetleriUlusal Gazete ManşetleriUzaklarda dertleşenler '78 kuşağı ülkücüleri...Uzaklarda dertleşenler '78 kuşağı ülkücüleri...Amerika'nın çirkin yüzüAmerika'nın çirkin yüzüOyun kurucuları sahaya!Oyun kurucuları sahaya!Bakan Bozdağ'dan cevap geldi...Bakan Bozdağ'dan cevap geldi...Manisa Belediye Başkanını çileden çıkaran görüntüManisa Belediye Başkanını çileden çıkaran görüntüAntalya'da askere saldırı!Antalya'da askere saldırı!
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti