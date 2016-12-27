Rusya, ABD’ye meydan okudu

Beyaz Saray’ın Suriye’deki muhaliflere uçaksavar füzesi verme kararına tepki gösteren Moskova yönetimi bunun uçaklar ve askerler için tehdit olduğunu vurguladı.

ABD Başkanı Barack Obama’nın muhaliflere uçaksavar füzesi adımının ardından, Suriye’deki muhaliflere silah tedariği hamlesini düşmanca bulduğunu duyuran Moskova yönetimi, eylemin Rus savaş uçakları ve ordu mensupları için doğrudan bir tehdit olduğunu açıkladı. Kremlin yönetimi, söz konusu açıklamayla Washington’ın Suriyeli muhaliflere silah tedariğindeki kısıtlamaları kolaylaştırma kararını hedef alıyor. ABD Başkanı Barack Obama, Savunma Bakanlığının (Pentagon) 619 milyar dolarlık 2017 bütçesini onaylamıştı. Tasarıya sonradan eklenen bir madde, belli koşullara bağlı olmak kaydıyla Suriye’deki muhaliflere omuzdan atılan “taşınabilir hava savunma füzeleri” (MaNPaD) verilmesinin önünü açmıştı. “Suriye’deki muhalifler” den kastın kimler olduğuna ilişkin tartışmalar, PYD/YPG’nin de ileride bu kapsama girip girmeyeceği noktasında kilitlenmişti. ancak uzmanlar, ABD’nin “Suriye’deki kara gücüm” diye nitelediği PYD/YPG’ye bu füzelerden vereceğine kesin gözle baktıklarını açıklamıştı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, ABD’nin Suriye’deki bazı oluşumlara askeri teçhizat vermesine imkan tanıyan yetkinin Kongre tarafından onaylanması ile ilgili, ABD tarafına gerekli uyarıların yapıldığını belirtmişti.

ŞAM'IN DESTEKÇİSİ

Suriye’deki Şam rejiminin en önemli koruyucusu Rusya, verdiği destekle iç savaşın en önemli kenti Halep’ten muhaliflerin çıkarılmasını sağlamıştı. Elindeki tek uçak gemisi de dahil birçok savaş gemisini Suriye Lazkiye’deki üsse gönderen Moskova, ayrıca S-300 füze sistemini de geçtiğimiz aylarda bölgeye konuşlandırdı. Geçen hafta Moskova’da buluşan Türkiye, Rusya ve İran dışişleri bakanları, Suriye’de kalıcı ateşkes için mutabakata varmıştı. Suriye’deki iç savaş, altıncı yılına girmek üzere ve barış uzakta.