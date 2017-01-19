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Rusya, ABD'yi Astana zirvesine davet etti

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Rusya, ABD'yi Astana zirvesine davet etti
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Astana'da gerçekleşecek 'Suriye' görüşmelerine ABD'nin de davet edildiğini söyledi. Hem Suriye hükümetinin hem muhalefetin katılacağı Astana görüşmelerinin 23 Ocak'ta başlaması planlanıyor.

Yeni ABD Başkanı Donald Trump, selefi Barack Obama'dan görevi 20 Ocak'ta devralacak.

Lavrov, Rusya'nın ABD'yi Astana görüşmelerine davet etmesi için ne gibi bir şartı olduğu yönündeki bir soru karşısında, "Davet edildiler bile" yanıtını verdi. Lavrov dün yaptığı açıklamada ABD ve Birleşmiş Milletler'in (BM) Astana görüşmelerine davet edilmesinin 'doğru olacağını' ifade etmişti.

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