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Rusya füze savunma sistemini denedi

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Rusya füze savunma sistemini denedi
Rusya Savunma Bakanlığı, Kazakistan’daki Sarı Şagan askeri poligonunda modernize edilen yeni bir füze savunma sistemini test etti.

Füze savunma sisteminin isminin ne olduğu konusunda bilgi verilmedi, ancak deneme çalışmalarının başarıyla tamamlandığı, belirlenen hedefin başarıyla vurulduğu aktarıldı. 

Adı açıklanmayan sistemin Rusya’nın başkenti Moskova'yı hava saldırılarından koruyan A-135 füze sistemi ya da A-235 sistemi olduğu tahmin ediliyor.

Moskova'yı hava saldırılarından koruyan A-135 füze savunma sistemleri ayrıca herhangi bir füze saldırısı hakkında bilgi veriyor.

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Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
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