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Rusya, füze savunma sistemini denedi

Rusya, füze savunma sistemini denedi
Rusya Savunma Bakanlığı, Kazakistan’daki Sarı Şagan askeri poligonunda modernize edilen yeni bir füze savunma sistemini test etti. Test çalışmalarının görüntüleri YouTube’da yayınlandı.
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