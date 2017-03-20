Rusya ile PKK anlaştı!

Reuters, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olan PYD/YPG sözcüsüne dayandırarak geçtiği son dakika haberine göre, YPG ile Rusya arasında anlaşma sağlandı.

YPG sözcüsünün yaptığı açıklamaya göre, Rusya ile terör örgütü PYD/YPG arasında Afrin'de bir askeri üs kurulması konusunda anlaşma sağlandı. Ayrıca Rus askerlerinin PYD/YPG militanlarını eğiteceği de ifade edildi. PYD/YPG sözcüsü Redur Celil'in yaptığı yazılı açıklamada anlaşmaya pazar günü varıldığı da belirtildi.