Rusya ile tarım krizi!

Putin’e yakınlığıyla bilinen Sputnik, Ankara’nın birçok tarım ürünün Rusya’da ithal edilmesini durdurduğunu iddia etti.

Türkiye’nin Rus jetinin düşürmesiyle en üst noktaya çıkan ilişkiler, yakın dönemde yeniden tamir edilmişti.

İki ülke arasındaki ticaretin geliştirilmesi için birçok tarım ürününe konan ambargo kaldırılmış, ticaret hacmi genişletilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede tüm ambargoların kaldırılması beklentisi boşa çıkmıştı.

Rusya’nın birçok ürünün Türkiye’den alınmasına karşı politikasının devam etmesi üzerine Ankara’nın, buğday dahil birçok tarım ürününün alımını durdurduğu iddia edildi.

Rus Hükümetine yakınlığıyla bilinen Sputnik haber ajansının “son dakika” olarak duyurduğu gelişmeye göre, “Türk ithalatçıların, Ankara'nın, Rusya'dan buğday dahil bazı tarım ürünlerinin alımını durdurduğunu doğruladığı” iddia edildi.