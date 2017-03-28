Rusya, İran'a ait askeri üsleri kullanabilecek

Rusya'nın, İran'a ait askeri üsleri, Suriye'deki teröristlerle mücadele için "gerekli oldukça" kullanabileceği açıklandı.

Açıklamayı İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif Reuters’a yaptı. Zarif diplomatik temaslarda bulunmak üzere dün Rusya’nın başkenti Moskova’ya geldi.

Zarif, bugün ilerleyen saatlerde Kremlin Sarayı’nda gerçekleştirilecek buluşmada Suriye başta olmak üzere bölgesel konularla ilgili görüşüleceğini de ifade etti.

İLK KEZ GEÇEN YAZ İZİN VERİLDİ

Rus jetleri ilk kez geçen yaz İran üssünden kalkarak Suriye’deki hedefleri vurmuştu. Bu, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana İran üslerinin ilk kez bir yabancı ülke tarafından kullanılması anlamına geliyordu.

Ancak muhalif kesim tarafından, bu durumun İran anayasasına karşı olduğunun dile getirilmesi nedeniyle Rusya’ya verilen izin aniden durduruldu.

İran Savunma Bakanı da anlaşmayı basına sızdırdıkları gerekçesiyle Moskova yönetimine tepki göstermişti.