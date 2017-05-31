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Rusya IŞİD'i füzlerle vurdu

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Rusya IŞİD'i füzlerle vurdu
Rusya Suriye'deki IŞİD hedeflerine Cruise füze fırlattı. Rus medyası operasyon gerçekleşmeden önce Moskova yönetiminin Türkiye, ABD ve İsrail'e haber verdiği bildirildi.

Akdenizdeki Rus savaş gemileri ve denizaltılardan terör örgütü IŞİD hedeflerine yönelik Cruise füzesi fırlatıldı. Füzenin Suriye'nin tarihi kenti Palmira çevresindeki IŞİD hedeflerine gönderildiği bildirildi.

Interfax'ın haberine göre Rusya'nın füzelerin fırlatılmasından önce Türkiye, ABD ve İsrail'e haber verdiği bildirildi.

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