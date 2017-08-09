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"Rusya, Kırım Tatarlarını yok etmek için her şeyi yapacak!"

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"Rusya, Kırım Tatarlarını yok etmek için her şeyi yapacak!"
Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Çubaro, "Bu meseleyi geleceğe ertelersek Rusya bu yerli halkı (Kırım Tatarları) yok etmek için her şeyi yapacak." dedi.

Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) Başkanı Refat Çubarov, Kırım meselesini ertelemenin Rusya’nın Kırım Tatarlarını yok etmesine sebep olacağını söyledi.

Çubarov, 9 Ağustos Uluslararası Dünya Yerli Halklar Günü dolayısıyla düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, bazı Alman politikacıların Kırım meselesinin dondurulmasına yönelik değerlendirmelerine tepki gösterdi.

Kırım ve Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Donbas meselesinin aynı sırada ve zamanda ele alınması gerektiğini kaydeden Çubarov, "Ukrayna devleti kendi topraklarında yerli halkların yok edilmesine müsaade edemez." dedi.

Ukraynalı devlet adamlarının Alman politikacılarının Kırım meselesinin ertelenmesine yönelik teklifine tepki göstermesi gerektiğini belirten Çubarov, “Bizim yöneticilerimiz şunu söylemeliydi 'Kırım sadece bir bölge değil, sadece insanların yaşadığı yer değil, Ukrayna’nın yerli halkının vatanı.' Eğer biz şimdi bu meseleyi geleceğe ertelersek Rusya bu yerli halkı (Kırım Tatarları) yok etmek için her şeyi yapacak.” ifadelerini kullandı.

Alman Hür Demokrat Parti (FDP) Genel Başkanı Christian Lindner, Rusya ile diğer konularda ilerleme kaydetmek için Kırım meselesini dondurmak gerektiğini savunmuştu.

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