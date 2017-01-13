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'Rusya, küresel bir tehdit'

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'Rusya, küresel bir tehdit'
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Ryan, "Rusya, tehditkar bir adam tarafından yönetilen küresel bir tehdit. (Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin ile ortak çıkarları paylaşmıyoruz, bizim çıkarlarımıza engel oluyor." dedi.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Paul Ryan, "Rusya'nın tehditkar bir adam tarafından yönetilen küresel bir tehdit olduğunu" savunarak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i ABD'nin menfaatlerine engel olmakla suçladı.

Ryan, CNN televizyonunun canlı yayınında Amerikan kamuoyunun gündeminden düşmeyen Rusya'nın başkanlık seçimlerine müdahale ettiğine yönelik iddialarla ilgili soruları yanıtladı.

Beyaz Saray'daki başkanlık koltuğuna 20 Ocak'ta oturmaya hazırlanan ve Rusya ile iyi ilişkiler kurmak, işbirliği yapmak istediğini söyleyen Donald Trump ile bazı konularda farklı düşündüklerini ifade eden Ryan, "Rusya, tehditkar bir adam tarafından yönetilen küresel bir tehdit. Vladimir Putin ile ortak çıkarları paylaşmıyoruz, bizim çıkarlarımıza engel oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Yabancı bir devletin başka bir ülkenin seçimlerine burnunu sokması yanlış."
Rusya'nın komşu ülkelerde ihlallerde bulunduğunu, demokratik olmadığını ve diğer ülkelerin demokrasilerine müdahale etmeye çalıştığını savunan Ryan, "Yabancı bir devletin başka bir ülkenin seçimlerine burnunu sokması yanlış." diye konuştu.

Ryan, Rusya'ya karşı daha sert bir tutum alınması ve daha güçlü yaptırımlar uygulanması gerektiğini ifade etti. 

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