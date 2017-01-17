Rusya Merkez Bankası rubleyi ayağa kaldırdı

Rusya Merkez Bankasının doğru zamanda faiz kozunu ortaya koyması ve rezerv fonlarının tedbirli kullanımı, Rus rublesini dolar karşısında tekrar istikrarlı hale getiren hamleler olarak değerlendiriliyor.

Ekonomistler, Rusya Merkez Bankası ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen mali politikaların Rus rublesini tekrar yükselişe geçiren unsurlar olarak değerlendiriyor.

Kırım’ın ilhakı ve Ukrayna’nın doğusundaki faaliyetlerinden ötürü uygulanan politik baskılar, ekonomisini hedef alan yaptırımlar ve ülke gelirlerinin yaklaşık yüzde 40’ını oluşturan petrol ihracatında, düşen fiyatlar nedeniyle yaşanan kayıplarla Rus ekonomisi 21 aydır küçülüyor.

Ekonomide yaşanan zor günlerin yanı sıra, Rus rublesi de 2014’te dolar karşısında yaklaşık yüzde 50 değer kaybederek, 80 bandına çıkmış, rublede yaşanan bu sert düşüşün ardından, Rusya Merkez Bankası 2014 yılının son aylarında, gösterge faiz oranını yüzde 10.5'ten yüzde 17'ye çıkarmıştı.

Banka aynı dönemde aldığı bir başka kararla da dolar karşısında zayıflayan rubleye rezervlerini kullanarak müdahale etmeyi bırakmış, rublenin işlem gördüğü dalgalı koridor uygulamasını iptal ederek, serbest kura izin vermişti.

Düşük petrol fiyatlarına rağmen dolar karşısında 2016’nın ikinci yarısından itibaren yükselmeye başlayan ruble, geçtiğimiz günlerde de uzun bir aradan sonra dolar karşısında ilk kez 60 bandının altına indi.

“Merkez Bankası politikaları ticari faaliyetleri arttırdı”

Yeni Ekonomi Üniversitesi Finans Bölümü Öğretim Üyesi Oleg Shibanov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekonomik şok yaşayan ülkeler açısından Rusya’nın uyguladığı mali yaklaşımın olağan olduğunu söyledi.

Merkez Bankası’nın rubleyi desteklemek ve hızla artan enflasyonu frenlemek için faiz artırımına gittiğini anlatan Shibanov, “Bu adımın meyveleri, ancak iki yıl sonra alınmaya başlandı ve enflasyon sonunda yüzde 5,4’e geriledi. Banka politikasının yeterliliği ve sürekliliği de ülkedeki ticari faaliyetleri arttırdı.” dedi.

“Kırım nedeniyle ekonomik sıkıntılar 2015’te başladı”

Rusya Dışişleri Bakanlığına bağlı Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Üniversitesi Dünya Ekonomisi Departmanı Uzmanı Nigyar Masumova da önlemler sayesinde halkın dövize olan talebinin artık azaldığını belirterek, bu sayede rublenin de tekrar yükselişe geçtiğini kaydetti.