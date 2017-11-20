Rusya, PYD'yi masaya davet etti!

Mevlüt Çavuşoğlu ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile görüşen Rusya Dışişleri Bakanlığı Sergey Lavrov, PYD konusunda kaçamak cevap verdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sergey Lavrov, Antalya’daki temaslarına ilişkin Twitter aracılığıyla video paylaştı. Hürriyet'te yer alan habere göre Lavrov, PYD’nin yeniden Soçi’ye davet edilmesine ilişkin soruya kesin yanıt vermekten kaçındı.

Rusya, Türkiye ve İran’ın askeri yetkililerince de Suriye’deki gerilimi azaltmak amacıyla çalışmalar yürütüldüğünü kaydeden Lavrov, Genelkurmay başkanları arasında üçlü toplantı da yapılacağını açıkladı.

"DETAYLARA GİREMEM"

BM Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) 2254 sayılı kararı doğrultusunda Astana Süreci’nin nasıl devam edeceğine ilişkin görüşmeler yaptıklarını belirten Lavrov, “Astana Süreci’nin nasıl güçlendirileceği konularında devlet başkanlarımızı bilgilendireceğiz. Rusya, Türkiye ve İran Dışişleri Bakanları toplantısında Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’ne Kürtlerin katılımı konusu ele alındı. Detaylara giremem. Bizim önerilerimiz liderlerimizin bilgisine sunulacak, onlar karar verecek” diye konuştu.