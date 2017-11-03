Rusya: "Sınırlarımız yakınlarında 14 casus uçak tespit ettik"

Rusya Savunma Bakanlığı, ülkenin batı, Arktik ve doğu sınırlarında bu hafta 14 casus uçak tespit ettiklerini, Rus uçaklarının yabancı uçakları engellemek için 5 kez havalandığını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın resmi yayın organı Krasnaya Zvezda'nın yayınladığı infografiğe göre, Rusya'nın batı, Arktik ve doğu sınırlarında keşif uçuşu yapan 14 casus uçak görüldü. Rus uçakları uçaklara müdahale etmek için 5 kez havalandı. Yabancı uçaklar, sınır ihlalinde bulunmadı. Öte yandan, aynı dönemde Rusya'nın karasuları yakınlarında da 3 yabancı geminin görüldüğü de verilen bilgiler arasında.