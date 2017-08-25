Rusya: Sınırlarımıza yaklaşan 18 yabancı uçağı engelledik

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rus jetlerinin bu hafta Rusya sınırlarına yaklaşan 18 yabancı uçağı engellemek için 11 kez havalandırıldığı belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı’nın internet sitesinde yayınlanan ve haftalık hareketlerin belirtildiği infografiğe göre, 18 yabancı uçak Rusya sınırları yakınında keşif uçuşu gerçekleştirdi. Uçakların engellenmesi için Rus jetleri 11 kez havalandırıldı ve bir sınır ihlali yaşanması önlendi. ‘ABD VE KANADA’DA DENETİM YAPTIK’ Açıklamada ayrıca Rusya ordusunun Stratejik Savunma Silahlarının Sınırlandırılması Anlaşması (yeni START) çerçevesinde ABD’de, Açık Semalar Anlaşması çerçevesinde de Kanada’da denetimler gerçekleştirdiği belirtildi. ‘TÜRKİYE DE RUSYA’DA DENETİM GERÇEKLEŞTİRDİ’ Açıklamada Açık Semalar Anlaşması çerçevesinde Türkiye’nin de Rusya’da denetim gerçekleştirdiği kaydedildi.