Bugünkü YENİÇAĞ »

Rusya, Sırbistan'ı silahlandırıyor

»
Rusya, Sırbistan'ı silahlandırıyor
Rusya'da temaslarda bulunan Sırbistan Başbakanı Aleksandar Vuçiç, Rusya'nın ülkesine 6 adet kullanılmış MiG-29 model savaş uçağı hibe edeceği haberlerini doğruladı.

Moskova'da yaptığı açıklamada Rusya'nın hibe edeceği savaş uçaklarının piyasa 600 milyon Euro değerinde olduğunu ve Sırbistan'ın üstleneceği modernizasyon masraflarının ise 180 ila 230 milyon Euro civarında olacağını söyleyen Vuçiç, “Rusya'nın hediyelerinden sonra Sırp ordusu eskisi gibi olmayacak” diye konuştu. Rusya'nın Sırp ordusuna ayrıca 30 tank ve 30 askeri araç da hibe edeceğini duyuran Başbakan Vuçiç, savaş uçaklarının modernizasyonu Rusya'da tamamlandıktan sonra gönderilebileceğini söyledi.

Rus Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile görüşen Sırbistan Savunma Bakanı Zoran Djordjeviç ise ülkesinin edineceği 6 muharip jet ile filosundaki MiG-29 sayısının 10'a çıkacağını ve Sırbistan'ın bölgedeki en modern filoya sahip olacağını ileri sürdü. 

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Lavrov için yapılan törende Putin'den dikkat çeken görüntüLavrov için yapılan törende Putin'den dikkat çeken görüntüPutin'den korkutan açıklamaPutin'den korkutan açıklamaRusya, Sırbistan'ı silahlandırıyorRusya, Sırbistan'ı silahlandırıyorBM, Suriye için harekete geçtiBM, Suriye için harekete geçtiBerlin'deki saldırıda polis parmağıBerlin'deki saldırıda polis parmağıKarlov'un neden koruması yoktu?Karlov'un neden koruması yoktu?Rusya'dan kritik ABD kararıRusya'dan kritik ABD kararıÜçlü zirveden ortak Suriye bildirisiÜçlü zirveden ortak Suriye bildirisiRus Ajansı: Saldırı El Nusra üstlendiRus Ajansı: Saldırı El Nusra üstlendiHavai fişek faciası: 27 ölüHavai fişek faciası: 27 ölü
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti