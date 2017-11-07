Rusya: "Suriye kongresi ertelenmedi"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Türkiye'nin itirazı sonucunda, Rusya'nın Suriye Halkları Kongresi'ni ertelediğini ve yeni kongrede terör örgütü PYD'nin davet edilmeyeceğini açıklamıştı. Rusya'dan konuyla ilgili farklı bir açıklama geldi.

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya'nın Suriye Halkları Kongresi adı altında düzenlemeyi planladığı toplantıya ilişkin, "Kremlin bizimle temas etti, bu toplantıyı ertelediklerini açıkladılar. Yani şu an itibariyle, eğer tekrar bir karar değişikliğine gitmezlerse 18'inde değil daha ileri bir tarihte bu toplantının yapılması planlanıyor." demişti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bugün düzenlediği bir basın toplantısında ise, resmi ismi 'Suriye Ulusal Diyalog Kongresi' olarak belirlenen toplantıların ertelenip ertelenmediği sorusu karşısında, "Şu anda bu kongrenin hazırlıkları yapılıyor, onu kimse ertelemedi, kaldı ki tarihi resmi olarak açıklanmadı" dedi.

Kalın, Rus yetkililerin kendilerine, kongrenin ertelendiğini ve terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olan PYD'nin bu kongreye davet edilmeyeceğini söylediğini ifade etmişti.

Diğer taraftan Lavrov, Astana görüşmelerinin garantör ülkeleri olan Rusya, İran ve Türkiye'nin, kongrenin gündemi, tarihi ve organizasyonla ilgili parametreleri üzerinde anlaşmaya çalıştığını söyledi.

Lavrov ayrıca, Rusya'nın bunların yanı sıra, Suriye hükümeti ile iç ve dış muhaliflerle görüşmelerinin de sürdüğünü kaydetti.

Rus yetkililer daha önce terör örgütü PYD de dahil olmak üzere Suriye'deki çeşitli gruplara kongre için davet gönderildiğini söylemişti.

Kalın, PYD'nin kongreye davet edildiğinin açıklanması ardından bunu 'kabul edilemez' olarak nitelendirmişti.