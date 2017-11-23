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Rusya, Suriye'deki askeri varlığını azaltıyor

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Rusya, Suriye'deki askeri varlığını azaltıyor
Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Rusya'nın Suriye'deki askeri varlığını azaltabileceğini söyledi.

Gerasimov'a Rusya, Türkiye ve İran liderlerinin kabul ettiği ortak bildiri çerçevesinde bu ülkedeki Rus askeri varlığının yakın gelecekte azaltılıp azaltılmayacağı soruldu.

Gerasimov, "Muhtemelen azaltılacak" yanıtını verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, dün Soçi'deki üçlü zirvenin sonunda bir ortak bildiri kabul etmişti. 

Bildiride, Astana görüşmeleri kapsamında başlayan gerilimi azaltma sürecinin devam etmesi için çağrı yapılmış ve terör örgütlerinin yok edilmesi için iş birliğinin sürdürüleceği teyit edilmişti.

Krizin tarafları arasında kapsamlı diyalog kurulmasının desteklendiği ifade edilmişti.

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