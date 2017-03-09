Bugünkü YENİÇAĞ »

Rusya tarım ürünlerinin ambargosunu kaldırdı

»
Rusya tarım ürünlerinin ambargosunu kaldırdı
Başbakan Yıldırım ile Rusya Başbakanı Medvedev'in telefon görüşmesinin ardından, bazı tarım ürünlerinin Rusya'ya ihracatına imkan tanıyan kararnamenin imzalandığı belirtildi.

Başbakan Binali Yıldırım'ın Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev ile yaptığı telefon görüşmesinde, Medvedev, bazı tarım ürünlerinin Türkiye'den Rusya'ya ihracatına imkan tanıyan kararnameyi imzaladığını belirtti.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Yıldırım, çalışma ziyareti için bulunduğu KKTC'de, Rusya Başbakanı Medvedev ile karşı tarafın talebi üzerine telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Yıldırım ve Medvedev, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin yeniden gelişmesinden duyulan memnuniyeti ifade etti. 

Ticaret, ulaştırma, tarım ve taşımacılık konularının yanı sıra gümrük, enerji ve vize rejimine ilişkin gündem maddelerinin ele alındığı görüşmede, Rusya Başbakanı Medvedev, bazı tarım ürünlerinin Türkiye'den Rusya'ya ihracatına imkan tanıyan kararnameyi imzaladığını belirtti.

İki mevkidaşın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya'ya yapacağı ziyaret çerçevesinde düzenlecek Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi toplantısı öncesi eşgüdüm mahiyetinde gerçekleştirdiği samimi telefon görüşmesinde, ikili ilişkilerin emin adımlarla ileriye taşınması konusundaki kararlılık teyit edildi.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Rusya tarım ürünlerinin ambargosunu kaldırdıRusya tarım ürünlerinin ambargosunu kaldırdıTurizmde ürküten çöküş!Turizmde ürküten çöküş!Esnafa KOSGEB kredisi şoku!Esnafa KOSGEB kredisi şoku!O şirketin tamamını Pegasus satın aldı!O şirketin tamamını Pegasus satın aldı!Dolar güne hızlı başladıDolar güne hızlı başladıİşsizlik maaşına rekor başvuruİşsizlik maaşına rekor başvuruDolar kritik seviyeyi aştıDolar kritik seviyeyi aştıCHP'li o isim İş Bankası yönetimine girdi!CHP'li o isim İş Bankası yönetimine girdi!FITCH’ten ılımlı iyileşme raporuFITCH’ten ılımlı iyileşme raporuÇifte istikrarsızlıkÇifte istikrarsızlık
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti