Rusya, Türkiye'den gelen tavukları geri gönderdi

Rusya'dan yapılan bir açıklamaya göre Vladivostok limanında Türkiye'den gelen 23 ton tavuk etine el konuldu.

Rus tarım ürünleri denetim ajansı Rosselhoznadzor'dan yapılan açıklamada, Vladivostok limanında Türkiye'den gelen 23 ton tavuk etinin ülkeye girişine izin verilmediği kaydedildi.

Açıklamada kararın nedeni olarak da yapılan laboratuvar testleri sonucunda tavuk etlerinde “kabul edilebilir orandan fazla miktarda” antibiyotik bulunması gösterildi.

Sputnik bu konudaki haberinde, “Rusya yasalarına göre sağlığa zararlı olabileceği tespit edilip ülkeye girişine izin verilmeyen ürünler ihracatçı ülkeye geri gönderiliyor ya da imha ediliyor” dedi.