Bugünkü YENİÇAĞ »

Rusya, Türkiye'den gelen tavukları geri gönderdi

»
Rusya, Türkiye'den gelen tavukları geri gönderdi
Rusya'dan yapılan bir açıklamaya göre Vladivostok limanında Türkiye'den gelen 23 ton tavuk etine el konuldu.

Rus tarım ürünleri denetim ajansı Rosselhoznadzor'dan yapılan açıklamada, Vladivostok limanında Türkiye'den gelen 23 ton tavuk etinin ülkeye girişine izin verilmediği kaydedildi.

Açıklamada kararın nedeni olarak da yapılan laboratuvar testleri sonucunda tavuk etlerinde “kabul edilebilir orandan fazla miktarda” antibiyotik bulunması gösterildi.

Sputnik bu konudaki haberinde, “Rusya yasalarına göre sağlığa zararlı olabileceği tespit edilip ülkeye girişine izin verilmeyen ürünler ihracatçı ülkeye geri gönderiliyor ya da imha ediliyor” dedi. 

İlgili Haberler
Rusya’dan Türkiye’ye PYD cevabı!Rusya'ya domates sevkiyatı başlıyor
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 3
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Günün Karikatürü
    Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
    ÇOK OKUNANLAR
    Hainler kadın ve çocukları canlı kalkan yapmışHainler kadın ve çocukları canlı kalkan yapmışYıldırım'dan TEOG açıklamasıYıldırım'dan TEOG açıklamasıManisa'da askerlerin zehirlenmesi soruşturmasında flaş gelişmeManisa'da askerlerin zehirlenmesi soruşturmasında flaş gelişmeAhmet Hakan: "İYİ Parti, AKP'nin canını neden sıkar?"Ahmet Hakan: "İYİ Parti, AKP'nin canını neden sıkar?"Erdoğan'dan Kandil açıklamasıErdoğan'dan Kandil açıklamasıBekir Bozdağ yandaş Akit ve Star'a sert çıktıBekir Bozdağ yandaş Akit ve Star'a sert çıktıKılıçdaroğlu'ndan, Erdoğan'a belediye çıkışıKılıçdaroğlu'ndan, Erdoğan'a belediye çıkışıRusya, Türkiye'den gelen tavukları geri gönderdiRusya, Türkiye'den gelen tavukları geri gönderdiFETÖ'den yargılanan Arınç'ın damadı hakimin o sorusuna ne yanıt verdi?FETÖ'den yargılanan Arınç'ın damadı hakimin o sorusuna ne yanıt verdi?Atalay Demirci yeniden gözaltına alındıAtalay Demirci yeniden gözaltına alındı
    SON HABERLER
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016
    Yeni Çağ Gazetesi
    İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel: (0212) 452 40 40
    Faks: (0212) 452 40 58

    Günün Öne Çıkan Haberleri

    Haber Scripti