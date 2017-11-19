Rusya ve İran'dan kritik zirve sonrası ilk açıklamalar

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Soçi'de 22 Kasım'da düzenlenecek Suriye konulu üçlü zirvenin hazırlıkları kapsamında Rus ve İranlı mevkidaşlarıyla Antalya'da bir araya geldi.Toplantı sonrası Rus ve İran'lı yetkililerden ilk değerlendirmeler geldi.

Önemli zirve Zirve sonrası Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ve İran'lı yetkililerden açıklamalar geldi.

LAVROV: "TÜM KONULAR ÜZERİNDE MUTABIK KALDIK"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov "Faydalı bir görüşmeydi. Taraflar tüm konular üzerinde mutabık kaldı" dedi. Lavrov açıklamasında "Toplantı faydalı oldu, taraflar tüm konularda anlaşmaya vardı. Rusya, Türkiye ve İran askeri yetkilileri, Suriye’deki gerilimi azaltma bölgeleri konusunda sürekli olarak temas halinde.Suriye’deki gerilimi azaltma bölgeleri konusu, Rusya, Türkiye ve İran Genelkurmay Başkanları arasında ayrı bir toplantıda ele alınacak. Rusya, Türkiye ve İran Dışişleri Bakanları toplantısında Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’ne Kürtlerin katılımı konusu ele alındı." dedi

"SURİYE'DEKİ SAVAŞI DURDURABİLİR"

İran Meclis Başkanı Danışmanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, üçlü toplantı için 'Suriye'deki savaşı durdurabilir' değerlendirmesini yaptı.

Hüseyin Emir Abdullahiyan, twitter hesabından Antalya toplantısını değerlendirirken buluşmayı Suriye'de huzurun yerleşmesi için olumlu bir hareket olarak nitelendirdi. Mesajda şu ifadeler kullanıldı:



"İran-Türkiye-Rusya'nın Suriye karşıtı savaşın durdurulması yönünde yapacağı toplantıyı olumlu olarak görüyoruz. Bölge ile Suriye'yi savaşa sürükleyenler artık pes etmek üzereler."