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Rusya ve NATO arasındaki gerilim azalıyor

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Rusya ve NATO arasındaki gerilim azalıyor
Aralarında Soğuk Savaş Dönemi'ni aratmayan gerilim olan Rusya ve NATO'dan yumuşama yönlü bir girişim geldi. Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov, NATO Askeri Komite Başkanı Pavel ile telefonda görüştü.

Ukrayna sorunu ve Doğu Avrupa'daki askeri faaliyetler nedeniyle ilişkilerinin gerginliği Soğuk Savaş dönemini aratmayan Rusya ile NATO arasında gerilimi azaltıcı bir adım atıldı. Rusya Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov, NATO Askeri Komite Başkanı Petr Pavel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, NATO'nun isteğiyle gerçekleştirilen görüşmede, Avrupa'da gerilimin azaltılması ve durumun istikrara kavuşması için fikir alışverişinde bulunuldu.

Gerasimov görüşmede, NATO'nun Rus sınırları yakınındaki faaliyetlerinden Moskova'nın duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Görüşmenin, NATO'nun Rusya ile ilişkileri dondurma kararının ardından gerçekleştirilen ilk üst düzey askeri görüşme olduğu kaydedildi.

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