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Rusya ve Türkiye'den ortak operasyon

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Rusya ve Türkiye'den ortak operasyon
Rusya Savunma Bakanlığı, Türk ve Rus uçaklarının El Bab'da IŞİD'e karşı ortak operasyon düzenlediğini duyurdu.

Reuters'ın haberine göre Rusya Savunma Bakanlığı, Türk ve Rus uçaklarının Halep'in El Bab ilçesinde IŞİD'Eekarşı operasyon düzenlediğini açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı Yetkilisi Korgeneral Sergey Rudskoy, Rusya ve Türkiye'nin Suriye'de IŞİD unsurlarına yönelik ilk ortak hava operasyonunu bugün düzenlediğini söyledi.

Sputnik Türkiye'nin aktardığı habere göre Rudskoy, Rusya'ya ait 4 Su-24 uçağı, 5 Su-25 uçağı ve 1 Su-34 uçağının, Türkiye'den ise 4 F-16 ile 4 F-4 uçağının katıldığını belirtti.

'EL BAB'DA IŞİD'E  AİT 36 NOKTA VURULDU'

El Bab'daki operasyonda Rus ve Türk savaş uçaklarının IŞİD'e ait 36 noktayı vurduğunu kaydeden Rudskoy, vurulan hedeflerin tamamının GenelkurmayBaşkanlıkları ve Hava Kuvvetleri komutanlıkları tarafından önceden belirlendiğinin altını çizdi.

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