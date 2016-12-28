Rusya'da bir şok daha

Rosneft Başkanı İgor Seçin'in sağ kolu Rosneft yöneticisi Oleg Erovinkin, Moskova'nın merkezinde arabasında ölü bulundu.

Rus medyasında yer alan bazı haberlerde 61 yaşındaki Erovinkin için “Putin’in sır küpü” ifadesi kullanıldı.

Rusya, son dönemde yaşanan üzücü olaylarla derinden sarsıldı.

Önce Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, gittiği bir resim sergisinde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti.

Karlov suikastıyla aynı gün, 19 Aralık’ta, Rusya Dışişleri Bakanlığı Latin Amerika Ülkeleri Departmanı Başkanı Pyotr Polşikov, Moskova’daki evinde ölü bulundu.

Son olarak ise geçen pazar Kızıl Ordu Korosu üyeleri, gazeteciler ve askerlerin de aralarında bulunduğu 92 kişiyi taşıyan uçak Karadeniz’e çakıldı. Kazadan kurtulan olmadı.