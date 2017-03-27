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Rusya'da halk sokaklara döküldü!

Rusya'da halk sokaklara döküldü! 1
Rusya, pazar gününü ülke çapındaki yolsuzluk protestolarıyla geçirdi.
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Yeni Çağ Gazetesi
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