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Rusya’da helikopter düştü: 2 ölü

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Rusya’da helikopter düştü: 2 ölü
Rusya’da irtibatın kesildiği özel bir helikopterin, Tambov bölgesinde düştüğü belirtildi. Olayda 2 kişi hayatını kaybetti.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’ndan bir kaynak “Helikopterin enkazı Tambov bölgesindeki Şinovka yerleşim biriminin 1 kilometre uzağında bulundu” dedi.

Kaynak, kazada pilot ve helikopterdeki bir yolcunun öldüğünü söyledi.

Helikopterin dün akşam saatlerinde yola çıktığını, bu gece de irtibatın kesildiği ve içinde başka yolcu bulunmadığı da aktarıldı.

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