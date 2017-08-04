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Rusya'da maden ocağını su bastı: 17 kayıp

Rusya'da maden ocağını su bastı: 17 kayıp 1
Rusya'nın Sibirya kentindeki Sakha bölgesinde bulunan Alrosa adlı şirketine ait elmas madeninde su girişiyle ilgili meydana gelen teknik arızadan dolayı maden ocağını su bastı.
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