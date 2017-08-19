Bugünkü YENİÇAĞ »

Rusya'da saldırı

»
Rusya'da saldırı
Rusya'da bıçaklı bir kişi etrafa saldırdı. Olayda 8 kişi yaralandı.

Rusya'nın Surgut kentinde bir kişi bıçakla etraftaki insanlara saldırdı. Polis 8 kişiyi yaralayan saldırganı öldürdü.  Rusya Soruşturma Komitesi saldırının yerel saatle 11.20'de gerçekleştiğini duyurdu. Yaralılar hastanelere kaldırılırken güvenlik güçleri saldırganın kimliğini ve saldırının nedenini araştırmaya başladı.

Bu Avrupa'da son 24 saat içinde yaşanan, birden çok kişinin öldüğü veya yaralandığı, terör şüphesi bulunan üçüncü saldırı oldu.

Finlandiya'nın batısındaki Turku kentinin merkezinde bulunan Puutori Meydanı'nda dün akşam bir bıçaklı saldırgan en az iki kişiyi öldürüp aralarında İtalyan ve İsveçli turistlerin de bulunduğu sekiz kişiyi yaralamıştı.

Fas asıllı saldırganı bacağından vurarak yakalayan Fin polisi, olayın bir terör saldırısı olduğunu ve saldırganın muhtemel işbirlikçilerinin arandığını açıklamıştı.

Yine dün akşam saatlerinde Almanya'nın Wuppertal kentinde de 31 yaşındaki bir Iraklı bıçaklanarak öldürülmüş, bir başka Iraklı da yaralanmıştı.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Rusya'da saldırıRusya'da saldırıRusya'dan Akkuyu Nükleer Santrali açıklamasıRusya'dan Akkuyu Nükleer Santrali açıklamasıErdoğan 'oy vermeyin' dedi, Merkel'den yanıt geldi!Erdoğan 'oy vermeyin' dedi, Merkel'den yanıt geldi!ABD Savunma Bakanı Türkiye'ye geliyorABD Savunma Bakanı Türkiye'ye geliyorABD Başkanı Trump, başdanışmanını görevden aldıABD Başkanı Trump, başdanışmanını görevden aldıBir bıçaklı saldırı da Almanya'daBir bıçaklı saldırı da Almanya'daAB'den Almanya'ya destek: Hedefte Türkiye varAB'den Almanya'ya destek: Hedefte Türkiye var"ABD Suriye'de kalmaya devam edecek""ABD Suriye'de kalmaya devam edecek"Dunford: "Diplomatik ve ekonomik baskı başarısız olursa..."Dunford: "Diplomatik ve ekonomik baskı başarısız olursa..."Şili'den ABD'ye rest!Şili'den ABD'ye rest!
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti