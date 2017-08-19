Rusya'da saldırı

Rusya'da bıçaklı bir kişi etrafa saldırdı. Olayda 8 kişi yaralandı.

Rusya'nın Surgut kentinde bir kişi bıçakla etraftaki insanlara saldırdı. Polis 8 kişiyi yaralayan saldırganı öldürdü. Rusya Soruşturma Komitesi saldırının yerel saatle 11.20'de gerçekleştiğini duyurdu. Yaralılar hastanelere kaldırılırken güvenlik güçleri saldırganın kimliğini ve saldırının nedenini araştırmaya başladı.

Bu Avrupa'da son 24 saat içinde yaşanan, birden çok kişinin öldüğü veya yaralandığı, terör şüphesi bulunan üçüncü saldırı oldu.

Finlandiya'nın batısındaki Turku kentinin merkezinde bulunan Puutori Meydanı'nda dün akşam bir bıçaklı saldırgan en az iki kişiyi öldürüp aralarında İtalyan ve İsveçli turistlerin de bulunduğu sekiz kişiyi yaralamıştı.

Fas asıllı saldırganı bacağından vurarak yakalayan Fin polisi, olayın bir terör saldırısı olduğunu ve saldırganın muhtemel işbirlikçilerinin arandığını açıklamıştı.

Yine dün akşam saatlerinde Almanya'nın Wuppertal kentinde de 31 yaşındaki bir Iraklı bıçaklanarak öldürülmüş, bir başka Iraklı da yaralanmıştı.