Rusya'dan, ABD'ye 'güvenli bölge' yanıtı

Suriye'de güvenli bölge oluşturulmasına dair planını açıklayan ABD Başkanı Donald Trump'a Rusya'dan yanıt geldi. Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, böyle bir adımın tüm olası sonuçlarının hesaplanması gerektiğini belirtti.

Peskov, Trump'ın Suriye'de mülteciler için güvenli bölgeler kurma planını açıklamadan önce Rusya'ya danışmadığını söyledi.

Peskov, gazetecilerle yaptığı telekonferansta, "Hayır, ABD'li ortaklarımız bize danışmadılar. Ülkenin kendi kararı... Bizim için önemli olan bu planın mülteciler ile ilgili durumu daha da ağırlaştırmaması; yaratacağı tüm sonuçların değerlendirmesi gerekir" dedi.

TÜRKİYE: NETİCELERİNİ GÖRMEK LAZIM



Öte yandan Türk Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Müftüoğlu, Bakanlık'ta düzenlediği basın toplantısında son dönemdeki dış politika gelişmeleriyle ilgili soruları yanıtladı. Reuters’ın haberine göre; Müftüoğlu’nun açıklamalarından satır başları şöyle:

- Türkiye başından beri Suriye'de güvenli bölge oluşturulmasını savundu; Trump'ın bu konudaki çalışmasının neticelerini görmek lazım.

- Astana sürecinden sahada rahatsız olan unsurlar olabilir. Ateşkesin ihlali için gayret gösterebilirler.

- Bu unsurların engellenmesi için tüm tarafların imkanlarını kullanmaları önemli.

- Türkiye Astana sürecinde atılan adımların gölgelenmesine müsaade etmeyecek, diğer garantör ülkelerden de aynısını bekliyor.

- İran'ın Suriye'de ateşkesin devamına katkıda bulunması önemli; İran Suriye'deki gruplar üzerindeki nüfuzunu kullanmalı.

- Almanya Başbakanı Merkel temaslarda bulunmak üzere 2 Şubat'ta Türkiye'ye gelecek.

- Vize rejimimiz ilgili kurumlarla değerlendiriliyor, bir tehdit algılaması gözlenirse gerekli tedbirler alınacaktır.

- İsrail'de 7-8 Şubat'ta bir turizm fuarı gerçekleşecek; Turizm Bakanı İsrail'i ziyaret edebilir.

- Esad yönetimine dair pozisyonumuz belli; 600 bin sivilin ölümüne neden olan bir kişinin Suriye'nin geleceğinde yeri olmadığı görüşümüzü koruyoruz.

- Uluslararası bir toplantıda rejim temsilcisi ile bir araya gelmiş olmak o rejimi tanıma anlamına gelmez.