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Rusya'dan ABD'ye misilleme

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Rusya'dan ABD'ye misilleme
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, ABD'nin Rusya'da görevli 35 diplomatının sınır dışı edilmesini teklif etti.

Lavrov, ABD'nin 35 Rus diplomatı sınır dışı etme kararının yanıtsız kalmayacağını vurguladı. Lavrov, bu çerçevede Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, 31'i Moskova Büyükelçiliği'nden, 4'ü St. Petersburg Konsolosluğu'ndan olmak üzere 35 ABD'li diplomatın sınır dışı edilmesini önerdiğini belirtti.

Lavrov, Putin'e Moskova'daki 2 tesisin ABD'li diplomatlar tarafından kullanılmasına yasak getirilmesini önerdiklerini de kaydetti. 

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