Rusya'dan ABD'ye misilleme gelecek mi?

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, ABD'nin Rusya'da görevli 35 diplomatının sınır dışı edilmesini teklif etti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, 35 ABD diplomatının sınırdışı edilmesi için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e öneride bulunmuştu.

Ancak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'da görevli hiçbir ABD'li diplomatın sınırdışı edilmeyeceğini açıkladı.

DIŞİŞLERİ TEKLİFTE BULUNMUŞTU

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'daki ABD'li diplomatların bir yazlık rezidans ve diğer bir binayı kullanmaması için Putin'e öneride bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale ettiği yönündeki iddiaların "temelsiz" olduğunu söyledi.