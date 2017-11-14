Rusya’dan ABD’ye sert çıkış!

Rusya Başbakanı Dmitry Medvedev, ABD – Rusya ilişkilerinin son yılların en düşük seviyesinde olduğunu söyledi.

Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev, ABD’nin yaptırım uygulayarak Moskova’yı rakip olarak değil, düşman olarak gördüğünü ifade ettiğini söyledi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin son on yıllardaki en kötü seviyeye gerilediğini belirten Medvedev, Washington’dan gelecek yeni yaptırımlara hazır olduklarını da ifade etti.

RUSYA’DAN ABD’YE “IŞID’E DESTEK” SUÇLAMASI

Rusya Savunma Bakanlığı, yeni yaptığı açıklamada ABD’nin teröre karşı tavrını yerden yere vurdu. Rusya, ABD’nin Ortadoğu’da terörle savaşır gibi yaptığını öne sürdü.

Washington’un Suriye’de IŞİD’e ‘gizli destek’ verdiğini iddia eden Moskova, terör örgütünün son kalesi olan Suriye'nin Ebu Kemal kasabasına düzenlenen operasyonun bunu gösterdiğini belirtti.

Bakanlık, ABD güçlerinin Ebu Kemal’da Rus bombardımanına engel olmaya çalıştığını da ifade etti.

Ekim ayında yüzlerce IŞİD'li terörist, ABD ve PKK/PYD ile anlaşarak örgütün 'fiili başkenti' Rakka'yı konvoylar halinde terk etmişti. BBC'nin yeni yayımladığı görüntülerde, IŞİD'lı teröristlerin ABD ile PKK/PYD koruması altında şehri terk ettiği görüldü.

Rusya'nın Suriye'deki birliklerinin komutanı Orgeneral Sergey Surovikin, terör örgütü PKK/YPG'nin IŞİD'ın çatışmadan Rakka'dan çekilmesi için örgüt liderleriyle anlaştığını ve dünya kamuoyunun yanıltılması için şiddetli çatışmalar çıktığı yönünde haberler yapıldığını belirtmişti.