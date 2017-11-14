Bugünkü YENİÇAĞ »

Rusya’dan ABD’ye sert çıkış!

»
Rusya’dan ABD’ye sert çıkış!
Rusya Başbakanı Dmitry Medvedev, ABD – Rusya ilişkilerinin son yılların en düşük seviyesinde olduğunu söyledi.

Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev, ABD’nin yaptırım uygulayarak Moskova’yı rakip olarak değil, düşman olarak gördüğünü ifade ettiğini söyledi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin son on yıllardaki en kötü seviyeye gerilediğini belirten Medvedev, Washington’dan gelecek yeni yaptırımlara hazır olduklarını da ifade etti.

RUSYA’DAN ABD’YE “IŞID’E DESTEK” SUÇLAMASI

Rusya Savunma Bakanlığı, yeni yaptığı açıklamada ABD’nin teröre karşı tavrını yerden yere vurdu. Rusya, ABD’nin Ortadoğu’da terörle savaşır gibi yaptığını öne sürdü.

Washington’un Suriye’de IŞİD’e ‘gizli destek’ verdiğini iddia eden Moskova, terör örgütünün son kalesi olan Suriye'nin Ebu Kemal kasabasına düzenlenen operasyonun bunu gösterdiğini belirtti.

Bakanlık, ABD güçlerinin Ebu Kemal’da Rus bombardımanına engel olmaya çalıştığını da ifade etti.

Ekim ayında yüzlerce IŞİD'li terörist, ABD ve PKK/PYD ile anlaşarak örgütün 'fiili başkenti' Rakka'yı konvoylar halinde terk etmişti. BBC'nin yeni yayımladığı görüntülerde, IŞİD'lı teröristlerin ABD ile PKK/PYD koruması altında şehri terk ettiği görüldü. 

Rusya'nın Suriye'deki birliklerinin komutanı Orgeneral Sergey Surovikin, terör örgütü PKK/YPG'nin IŞİD'ın çatışmadan Rakka'dan çekilmesi için örgüt liderleriyle anlaştığını ve dünya kamuoyunun yanıltılması için şiddetli çatışmalar çıktığı yönünde haberler yapıldığını belirtmişti.

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Rusya’dan ABD’ye sert çıkış!Rusya’dan ABD’ye sert çıkış!ABD'den Suriye kararı: Suriye'den çekilmeyeceğizABD'den Suriye kararı: Suriye'den çekilmeyeceğizPeşmerge yönetimi geri adım attıPeşmerge yönetimi geri adım attıİsrail ordusunda hareketlilikİsrail ordusunda hareketlilikİsrail'den Avrupalı milletvekillerine engelİsrail'den Avrupalı milletvekillerine engelIrak'ın kuzeyine hava harekatıIrak'ın kuzeyine hava harekatıKKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu: 50 yılımız çalındıKKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu: 50 yılımız çalındıABD gemileri savaş pozisyonu aldıABD gemileri savaş pozisyonu aldıAB, FARC'ı terör örgütü listesinden çıkardıAB, FARC'ı terör örgütü listesinden çıkardıNetanyahu: "Rus ve ABD'li dostlarımıza bildirdim"Netanyahu: "Rus ve ABD'li dostlarımıza bildirdim"
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti