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Rusya'dan Cenevre'ye Astana şartı

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Rusya'dan Cenevre'ye Astana şartı
İsviçre'nin Cenevre kentinde süren Suriye konulu görüşmelerde Rus ve muhalefet heyeti bir araya geldi. Rusya görüşmelerin devam etmesinin Astana'da yapılacak toplantıya bağlı olduğunu açıkladı.

Cenevre'deki Suriye görüşmelerinde Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Gennady Gatilov, Suriye muhalefeti heyeti ile buluştu.

Muhalefet heyeti adına basına açıklama yapan Yahya Kadamani, "Görüşme olumlu geçti ve Astana'da verilen güvencelerin yerine getirilmesi istendi." dedi.

Kadamani, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Beşşar Esed rejimine baskı yapması için mesaj heyete mesaj verdiklerini belirterek, "Görüşmemiz gayet açık. Ruslarla sorunlarımızı dile getirdik. Astana'da verilen güvencelerin rejimin karşısında değersiz olduğu gözüküyor. Söz konusu güvenceler hakkında halkımız, Rusya'dan sağlam bir tutum bekliyor." dedi.

Muhaliflerin sözcüsü Kadamani, "Gatilov ile toplantı yaptığımız sırada Suriye'de uçaklar hala bombardımana devam ediyor. Bunun için Rusya'dan açık bir tavır bekliyoruz." şeklinde konuştu.

ASTANA ŞARTI

Rus basınına açıklamalarda bulunan Gatilov, "Astana'da yapılacak yeni görüşmelerden çıkacak sonuca göre, Cenevre'deki Suriye görüşmeleri 20 Mart'ta devam edebilir" ifadelerini kullandı.

Gatilov, "Rusya, ateşkesin uygulanması ile ilgili olarak Şam yönetimiyle görüşeceği konusunda Suriyeli muhalefet heyetine güvence verdi. Diğer taraftan da aynı güvencelerin gelmesini istedi." dedi.

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